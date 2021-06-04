В Финском заливе нашли бутылку с посланием 10-летней давности

Бутылку с письмом внутри в Финский залив бросила туристка из Польши, которая посетила Петербург в годы студенчества. Она и поделилась необычной историей в соцсетях.

В 2011 году девушка посетила Россию в рамках программы международного студенческого обмена. Летним деньком она написала письмо, положила его в бутылку и, добавив купюру в 10 рублей для привлечения внимания, выбросила в воду.

В послании она указала свой номер телефона, надеясь, что кто-то однажды его найдет. Так и произошло, с женщиной связался эколог, который и нашел бутылку на одном из островов Финской бухты.