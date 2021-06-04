Для жителей была организована праздничная программа, а также выставка картин и композиций в космической тематике.

В Лодейном Поле на обновленной улице Гагарина прошло торжество в честь переименование улицы в апреле 1961 года и знаменательного события — 60 лет с первого полета человека в космос. Праздничная программа была развернута для жителей прямо на бульваре — выставку картин и композиций, акция буккроссинга, а также выставки и викторины в космической тематике.

О запуске космического корабля пилотируемого Юрием Гагариным рассказали в виде выступления в стилизованных костюмах члены молодежного совета. А гостей мероприятия пригласили поучаствовать в космическом путешествии.