Управление региональной ветеринарии собирает базу приютов для животных. При помощи МФЦ Ленобласти можно выбрать животное и узнать о его содержании.

В ходе заседания экспертного совета Госдумы, начальник управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов рассказал об опыте региона по работе с бездомными животными.

В рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», управление ветеринарии смогло получить доступ к новым полномочиям в сфере обращения с уличными животными. Сейчас управление региональной ветеринарии собирает базу приютов для животных. При помощи МФЦ Ленобласти можно выбрать животное и узнать о его содержании. Также все животные из приютов, которые обретут новых хозяев, будут иметь льготное ветеринарное обслуживание.

Помимо прочих задач, ведомство занимается стерилизацией безнадзорных животных, разрабатывает проект субсидирования приютов и ведет информационную кампанию по бережному отношению к животным. Эти меры должны должны снизить количество брошенных животных, считают ветеринары.