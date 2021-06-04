Проблемы обнаружили в сквере Победы в Выборге, на детской площадке в парке Светогорска, а также в Рощино, Селезнево и в Высоцке.

Комитет по ЖКХ Ленинградской области приехал с проверкой в Выборгский район Ленобласти для проверки качества объектов, благоустроенных в 2019-2020 годах. Проблемы обнаружились на нескольких объектах.

В Выборге обнаружили проблемы с озеленением в сквере Победы. Обратили внимание также на качество скамеек на Смоляном мысе.

Фото: Комитет по ЖКХ Ленинградской области Фото: Комитет по ЖКХ Ленинградской области

На детской площадке Светогорска обратили внимание на травмобезопасное резиновое покрытие на детской площадке в городском парке.

В Рощино нужно подготовить к лету спортивное оборудование. В Селезнево заняться скосом травы. Озеленение и состояние ограждений на объекте благоустройства, расположенном на улице Портовой стало объектом внимания для проверяющих в Высоцке.