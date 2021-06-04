Рост пропавшего средний (170 см), телосложение нормальное, темные с проседью волосы и карие глаза. Он носит усы и бороду.

В Кировском районе Ленобласти вторые сутки ищут пропавшего 2 июня мужчину. 65-летний Григорий Демидов направлялся к себе на дачу, которая была в Кировском районе Ленинградской области, в садовом товариществе Славянка. Он доехал до ж/д станции Русановская около 16 часов дня, вышел из электрички, но до своего дачного участка добраться не смог.

Григорий Владимирович позвонил своим родственникам в 19 часов этого же дня и сообщил что плохо себя чувствует, видит дома, но не может до них добраться. После этого его телефон долго не отвечал, а потом вовсе выключился.

«Лиза Алерт» сообщила параметры пропавшего мужчины: рост средний (170 см), телосложение нормальное, темные с проседью волосы и карие глаза. Он носит усы и бороду. Григорий Владимирович был одет в бежевую куртку, штаны такого же цвета и темно-зеленую футболку, а также нес с собой черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится пропавший, или видели похожего человека, свяжитесь с инфоргом поиска Ксенией по одному из телефонов: 89312616211 или 89502259644, или позвоните на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 800 700 54 52.