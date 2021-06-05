Владимир Путин посетил открытие памятника Александру III в Гатчине

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. Об этом стало известно в субботу, 5 июня.

Видеоматериалом с мероприятия поделился портал Online47 в своем Telegram-аккаунте.

«Это памятник государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника!», — отметил национальный лидер нашей страны.

Позже, после проведенной церемонии открытия достопримечательности, состоялось возложение цветов, в котором помимо Владимира Путина, также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.