Владимир Путин посетил открытие памятника Александру III в Гатчине

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. Об этом стало известно в субботу, 5 июня.
Видеоматериалом с мероприятия поделился портал Online47 в своем Telegram-аккаунте.
«Это памятник государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника!», — отметил национальный лидер нашей страны.
Позже, после проведенной церемонии открытия достопримечательности, состоялось возложение цветов, в котором помимо Владимира Путина, также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
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05.06.2021 36