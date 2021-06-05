Дрозденко: «Памятник Александру III станет новой точкой притяжения для туристов»

Автор: Анастасия Щербакова
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памятник гатчина 3
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области поделился впечатлениями от открытия памятника Александру III в Гатчине.

Александр Дрозденко поблагодарил Российское историческое общество за проделанную работу. По его словам, для реализации данного проекта собирали предварительную комиссию, было проведено много споров, но в конечном итоге достопримечательность удалось реализовать.

памятник Гатчина
Фото: Online47
«Этот проект — синергия всех. Памятник Александру III стал настоящим украшением каре дворца, и, конечно, это будет новая точка притяжения для туристов.», — отметил глава 47-го региона.
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