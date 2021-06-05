Экоактивисты благоустроили родник в Лужском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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В поселке Серебрянский Лужского района Ленобласти Всемирный день окружающей среды отметили наведением порядка на местном роднике. 

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Фото: Пресс-служба Администрации Ленинградской области

К работе активистов подключились местные жители и неофициальный туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий. Теперь рядом с родником установлены информационный щит, стол и скамейка, которым не страшны погодные условия.

Отметим, что родник в Серебрянском стал одним из 15 источников, которые в Год чистой воды будут благоустроены в рамках проекта «Чистые родники Ленинградской области».

«Проект, призванный привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников, реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области Региональной общественной организацией «Центр помощи «Мастерская свободы», — отмечается на сайте Администрации Ленобласти.
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