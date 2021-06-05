Воскресенье 6 июня в Ленобласти обещает быть жарким

Погода в последний выходной уходящей недели установится по-настоящему жаркой. На территории региона ожидается небольшая облачность, а осадков не ожидается.
Об этом сообщают Северо-Западное УГМС в субботу, 5 июня.
Температура воздуха в Ленобласти в ночное время будет составлять от +7 до +12°, местами до + 15°. Днем в регионе будет жарко – воздух прогреется от +25 до +30°.
Ветер ночью ожидается переменный и слабый, а днем порывы будут составлять 3-8 метров в секунду северного направления.
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05.06.2021 23