Рекультивацию полигона Красный Бор в Ленобласти вынесут на общественное обсуждение

В Ленобласти на территории полигона Красный Бор проходит экологический съезд. Дмитрий Медведев уже поддержал идею Александра Дрозденко об общественном обсуждении рекультивации проблемного полигона.

«В 2014 году правительство Ленинградской области обращалось с инициативой приостановить работу полигона Красный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями, и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона. Большая просьба собрать жителей Красного Бора в Доме культуры и рассказать им о проекте», — рассказал Александр Дрозденко.

О проведении в субботу, 5 июня стратегической сессии «Единой России» по направлению «Экология» мы писали ранее. Участники встречи обсуждают вопросы развития «зеленых» технологий в регионе.