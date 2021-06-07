“Чистые Игры”: в Новом Девяткино волонтеры собрали 1,5 тонны мусора

В минувшую субботу, 5 июня, в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти прошла экологический квест «Чистые Игры: Озеро эльфов».

Участники акции собрали 1,5 тонны мусора в лесополосе вблизи Капральева парка. Лучшей командой стала «23block», на втором месте — «Экособака», на третьем — «Какова чистота». За доброе дело победители получили полезные подарки, а участники — призы и поучаствовали в интересных конкурсах.

Ранее сотрудники Госэконадзора очистили от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору. К слову, за апрель на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора.