Петербургское метро будет работать без перерыва в День России

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Ночной график работы обусловлен необходимостью транспортного обслуживания населения на время позднего окончания матчей ЕВРО-2020.

В ночь с 12 на 13 июня Петербургское метро будет работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-службе подземки. Ночной график работы обусловлен необходимостью транспортного обслуживания населения на время позднего окончания матчей ЕВРО-2020.

Открыты будут все все вестибюли станций, кроме:

  • вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов»
  • вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»
  • вестибюля 2 станции «Площадь Ленина»
  • вестибюля 1 станции «Девяткино»
  • вестибюля 1 станции «Московская»
  • вестибюля 2 станции «Невский проспект»
  • вестибюля 2 станции «Проспект Славы»
  • вестибюля 1 станции «Дунайская»
  • вестибюлей станций: «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

Также с 2:00 до 4:30 13 июня будет не будут работать электронные проездные билеты. В кассах можно будет купить жетоны на проезд только за наличный расчёт. Пройти можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

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