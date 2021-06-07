Ночной график работы обусловлен необходимостью транспортного обслуживания населения на время позднего окончания матчей ЕВРО-2020.

В ночь с 12 на 13 июня Петербургское метро будет работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-службе подземки. Ночной график работы обусловлен необходимостью транспортного обслуживания населения на время позднего окончания матчей ЕВРО-2020.

Открыты будут все все вестибюли станций, кроме:

вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов»

вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»

вестибюля 2 станции «Площадь Ленина»

вестибюля 1 станции «Девяткино»

вестибюля 1 станции «Московская»

вестибюля 2 станции «Невский проспект»

вестибюля 2 станции «Проспект Славы»

вестибюля 1 станции «Дунайская»

вестибюлей станций: «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

Также с 2:00 до 4:30 13 июня будет не будут работать электронные проездные билеты. В кассах можно будет купить жетоны на проезд только за наличный расчёт. Пройти можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.