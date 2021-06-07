Техзадание предполагает создание электронной системы оборота лицензии на покупку оружия, которая позволит избежать подделок.

Росгвардия объявила конкурс на создание электронной системы за контролем оборота огнестрельного оружия в России, сообщают «Ведомости». Подобная инициатива выдвигается федеральным органом уже второй раз.

Техзадание предполагает создание электронной системы оборота лицензии на покупку оружия, которая позволит избежать подделок. В новой системе должно быть учтено:

Система автоматического оповещения контрольных органов о купле и продаже;

Картотека тех, у кого есть разрешение на хранение;

Cистема уведомлений и оповещений о проверках и сроках контрольного отстрела стволов для россиян;

Платформа для управления охранной деятельностью.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота оружия после ЧП в Казани. Президент потребовал проработать новое положение о видах оружия, которым может пользоваться население.

Заявки участников будут рассмотрены Росгвардией до конца июня, а система должна заработать к 30 сентября 2022 г.