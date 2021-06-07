Росгвардия объявила конкурс на создание системы за контролем оборота огнестрельного оружия

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Пушка, Пистолет, Оружие, Огнестрельное Оружие, Глок
Фото: pixabay

Техзадание предполагает создание электронной системы оборота лицензии на покупку оружия, которая позволит избежать подделок.

Росгвардия объявила конкурс на создание электронной системы за контролем оборота огнестрельного оружия в России, сообщают «Ведомости». Подобная инициатива выдвигается федеральным органом уже второй раз.

Техзадание предполагает создание электронной системы оборота лицензии на покупку оружия, которая позволит избежать подделок. В новой системе должно быть учтено:

  • Система автоматического оповещения контрольных органов о купле и продаже;
  • Картотека тех, у кого есть разрешение на хранение;
  • Cистема уведомлений и оповещений о проверках и сроках контрольного отстрела стволов для россиян;
  • Платформа для управления охранной деятельностью.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота оружия после ЧП в Казани. Президент потребовал проработать новое положение о видах оружия, которым может пользоваться население.

Заявки участников будут рассмотрены Росгвардией до конца июня, а система должна заработать к 30 сентября 2022 г.

Вам будет интересно
Росгвардия объявила конкурс на создание системы за контролем оборота огнестрельного оружия система, Россия, росгвардия, оборот огнестрельного оружия, закон
Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота оружия после ЧП в Казани
По словам Дмитрия Пескова, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые...
11.05.2021 279
Автор