Восемь фермеров Ленобласти получат гранты на сумму 27 млн рублей

Средства они смогут направить на реализацию своих бизнес-проектов.

В Ленобласти подвели итоги конкурса на субсидию нацпроекта поддержки малого бизнеса — в 2021 году восемь фермеров получат гранты «Агростартап» на сумму 27 млн рублей.

Трое победителей займутся производством коровьего молока, еще трое — козоводством и овцеводством, а двое других — выращиванием ягод. В результате реализации проектов производство молока в регионе увеличится на 488 тонн, мяса — на 84 тонны, ягод — 30,7 тонн. Также будет создано не менее 16 новых рабочих мест.

Напомним, семейные фермы Ленобласти могут получить гранты до 30 млн рублей. Заявки принимаются до 2 июля. Также в регионе продолжается прием заявок на гранд «Ленинградский фермер». Документы принимаются до 21 июня. Сумма гранта — до 5 млн рублей.