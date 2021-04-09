«Ленинградский фермер»: Ленобласть выделила 50 млн рублей на поддержку аграриям

В целом, объем финансирования программ фермерства в регионе в 2021 году увеличится на 5%.

Общий объем грантов кооперативам на 2021 год увеличится почти вдвое – до 32 млн рублей. Сегодня малые формы хозяйствования в общем объеме производства занимают 25%, это более 10% производства продукции АПК всего Северо-Западного федерального округа.

В марте в Ленобласти завершился прием заявок на «Агростартап«. Всего за время реализации проекта было выдано 17 грантов на общую сумму 55 млн рублей. Так в 2020 году пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап».