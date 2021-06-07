На региональной трассе Красное Село — Гатчина — Павловск начался ремонт

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить почти девять километров полотна в Гатчинском районе на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск.

Сейчас дорожники чистят полосы отвода, скоро техника начнет срезать старый слой асфальта.

Планируется, что от Виллозей до Вайялово будет заменен асфальт, обустроят новые остановки общественного транспорта и оборудуют их заездными карманами, также отремонтируют четыре водопропускные трубы. После дорожники нанесут разметку, поставят знаки и сигнальные столбики.

Также в Ленобласти начался ремонт областной трассы «Петербург – Ручьи». Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс.