Зампред Госстройнадзора сознался в получении взятки в полмиллиона рублей

Следователи предъявили обвинение заместителю председателя Госстройнадзора Ленобласти Дмитрию Лобановскому в получении взятки, суд в Петербурге избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Лобановский признался, что в декабре 2020 года получил 500 тысяч рублей от посредника за выдачу разрешения фирме «Пони» на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Виллозском сельском поселении. Сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь, по решению суда, ему запрещено выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовые мероприятия, приближаться ближе 50 метров к областному правительству и комитету, использовать средства связи, а также общаться со свидетелями по делу и их родственниками. Сам он не возражал против такой меры пресечения.

В апреле чиновнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что из-за действий чиновника остановилось строительства ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино и «Город детства» в Коммунаре. Но тогда суд отказал следствию в заключении Лобановского под домашний арест и чиновника отпустили.