Полиция сможет забирать в вытрезвители с улиц, из транспорта и из жилья людей, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

В МВД России утвердили порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители и отделения полиции. Так, Полиция сможет забирать в вытрезвители с улиц, из транспорта и из жилья людей, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

Из дома смогут забрать тех нетрезвых граждан, которые «могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Прежде чем отправить нетрезвого человека на медосвидетельствование, полиция будет обязана выяснить его личность и проверить, не находится ли он в розыске.