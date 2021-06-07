Стало известно, кого будут забирать в вытрезвители

Автор: Анастасия Щербакова
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Пиво, Одобрительное Восклицание, Закат, Солнечный Свет

Полиция сможет забирать в вытрезвители с улиц, из транспорта и из жилья людей, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

В МВД России утвердили порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители и отделения полиции. Так, Полиция сможет забирать в вытрезвители с улиц, из транспорта и из жилья людей, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

Из дома смогут забрать тех нетрезвых граждан, которые «могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Прежде чем отправить нетрезвого человека на медосвидетельствование, полиция будет обязана выяснить его личность и проверить, не находится ли он в розыске.

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23.12.2020 651
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