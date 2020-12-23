C 1 января в России снова откроют вытрезвители

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о возобновлении работы вытрезвителей в России.

Вытрезвители снова появятся в стране по решению регионов на основе государственно-частного партнерства.Правила организации работы таких заведений и виды услуг в них утвердят на федеральном уровне.

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Вытрезвители в регионах могут появиться как государственные, так и частные. Теперь доставлять в них пьяных граждан смогут полицейские. Поводом станет его невозможность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Перед тем как поместить в вытрезвитель задержанного будет осматривать врач. Ожидается, что ночь в таком заведении будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей.