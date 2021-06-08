Экс-глава администрации Токсово разбился на мотоцикле в Тверской области

Глава администрации Токсовского поселения Всеволожского района Андрей Кожевников погиб в ДТП возле города Бологое в Тверской области.
По предварительным данным, экс-чиновник двигался по трассе на мотоцикле и столкнулся с фурой. Это произошло еще 5 июня. Информацию о гибели Андрея Кожевникова подтвердили в администрации Токсовского поселения. Похороны состоятся 8 июня.
При этом уголовное дело в отношении Кожевникова все еще находится в СК. Экс-главу администрации Токсово подозревают в вымогательстве взятки на муниципальных контрактах. В 2019 году его освободили из-под ареста под обязательство о явке.
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