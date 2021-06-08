В социальной сфере Ленобласти трудятся более 7 тысяч сотрудников. Завтра, 10 июня, во Дворце искусств 47 региона для них состоится праздничный концерт

«Отличительная черта сферы социальной защиты настоящего времени – это высокий темп работы. Сегодня мы работаем без пауз, без остановок», — прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева.

Отметим, что в 2021 году на предоставление мер соцподдержки отдельных категорий граждан направлено более 15,5 млрд рублей, на социальное обслуживание граждан – более 4,7 млрд рублей, а на укрепление материально-технической базы отрасли – более 220 млн рублей. В среднем в 2021 году на одного получателя мер социальной поддержки приходится 38,7 тыс. рублей. За последние пять лет финансирование мер социальной поддержки увеличилось почти на 70%.

День социального работника – профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь: работников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов. Праздник считают своим преподаватели, студенты учебных заведений, научные сотрудники, профилем которых является социальная сфера, а также волонтеры, сиделки, социологи, служащие Министерства социальной защиты.