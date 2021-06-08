Сегодня, 6 июня, в День социального работника Президент РФ пообщался с сотрудниками сферы из разных регионов в режиме видеоконференции.

Во время видеоконференции Анастасия Власова из областного комплексного центра соцобслуживания «Дарина» в Гатчине рассказала Владимиру Владимировичу о работе с детьми-инвалидами и их семьями, а также о технологии «Ранняя помощь» для детей-инвалидов от рождения до трех лет.

Анастасия также предложила законодательно скорректировать понятие «ребенок с ограниченными возможностями» и говорить о «детях и людях с дополнительными потребностями».

Отметим, что в 2021 году на предоставление мер соцподдержки отдельных категорий граждан в Ленобласти направлено более 15,5 млрд рублей, на социальное обслуживание граждан – более 4,7 млрд рублей, а на укрепление материально-технической базы отрасли – более 220 млн рублей. В среднем в 2021 году на одного получателя мер социальной поддержки приходится 38,7 тыс. рублей. За последние пять лет финансирование мер социальной поддержки увеличилось почти на 70%.