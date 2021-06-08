В США назвали российских звезд, от которых ждут прорыва

Авторитетное американское издание о шоу-бизнесе Variety составило список из 12 российских звезд, от которых ждут прорыва в мировой индустрии развлечений.

Топ был составлен к открытию международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital.

В список вошли готовящаяся к роли в экранизации »Анны Карениной» для Netflix актриса Светлана Ходченкова, звезда «Нового папы» Паоло Соррентино Юлия Снигирь, знакомая зарубежному зрителю по сериалу «Лучше, чем люди» Паулина Андреева, сценаристка Любовь Мульменко, режиссер Элла Манжеева, Юра Борисов, которого Каннский фестиваль скоро увидит в «Петровых в гриппе», Александр Кузнецов, который скоро появится во французском фильме Mon Legionnaire, известный зрителям HBO по «Игре престолов» Юрий Колокольников. «С раннего детства я жил между востоком и западом. Я видел, как мир объединялся несмотря на все разногласия. Мы хотим узнать друг друга. И я хочу быть частью этой соединительной ткани», — цитирует издание родившегося в Москве и выросшего в Канаде Колокольникова.

Кроме того, в топе оказались актер Евгений Сангаджиев, режиссеры Филипп Юрьев, Михаил Локшин, Иван Твердовский.

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Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня. Он организован «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и Минкультуры России.