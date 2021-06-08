Пострадавших при тушении «Невской мануфактуры» пожарных выписали из реанимации

Стало известно состояние здоровья пострадавших спасателей, которые 12 апреля получили серьезные ожоги во время тушения «Невской мануфактуры». Они уже идут на поправку.

На данный момент медики фиксируют положительную динамику у пациентов. Как рассказал портал 78.ru со ссылкой на представителя Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова, одного из потерпевших выпишут в ближайшее время, второй пока останется на наблюдении врачей.

Напомним, здание «Невской мануфактуры» полностью выгорело 12 апреля. Потушить крупнейший за 20 лет в Петербурге пожар удалось только спустя 5 дней.