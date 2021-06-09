На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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09.06.2021 78
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-11, 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
- км 55-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи с увлажнением, очистка ПЧ;
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 40 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня;
- км 44 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации дор. покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 0-17 Тосно ограничение скорости движения в направлении г. МСК с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в РП.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).