ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах

Скорость движения на улицах городов и населенных пунктах планируют снизить с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Безусловным плюсом станет снижение аварийности. Речь идет о ДТП в целом, не только об авариях с погибшими и ранеными. Дело в том, что снижение пиковой скорости движения в условиях высокой плотности транспортного потока приведет к уменьшению вероятности столкновений, информирует ТАСС.
По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, дорожная обстановка должна стать лучше, если скорость движения в условиях города ограничить до 30 км/ч.
Ограничения должны быть обоснованными и логичными. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, чтобы индивидуально смотреть на каждую ситуацию.