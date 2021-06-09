ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах

Скорость движения на улицах городов и населенных пунктах планируют снизить с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Безусловным плюсом станет снижение аварийности. Речь идет о ДТП в целом, не только об авариях с погибшими и ранеными. Дело в том, что снижение пиковой скорости движения в условиях высокой плотности транспортного потока приведет к уменьшению вероятности столкновений, информирует ТАСС.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, дорожная обстановка должна стать лучше, если скорость движения в условиях города ограничить до 30 км/ч.

— Чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение<…> но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, – сказал он.

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Ограничения должны быть обоснованными и логичными. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, чтобы индивидуально смотреть на каждую ситуацию.