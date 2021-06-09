Азиат с расстегнутой ширинкой напал на женщину в лифте в Мурино

По информации ivbg.ru, 9 июня около 19:00 в полицию Всеволожского района обратилась жительница Мурино. В лифте дома на Воронцовском бульваре к ней пристал неизвестный мужчина с расстегнутой ширинкой.

По словам женщины, когда она вошла в лифт, к ней пристал «извращенец». Мужчина расстегнул ширинку и навалился на нее всем телом. Женщине удалось вытолкнуть агрессора из кабины.

На вид ему 30-35 лет. Черты лица азиатские, волосы темные, стрижка короткая, а на лице борода. Был одет в кепку, красную футболку с надписью Milano, ветровку синего цвета и синие джинсы.