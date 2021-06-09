Парашютистов сняли с дерева в лесах Лодейного Поля

В лесах Лодейного Поля прошли учения областных спасателей. Парашютисты-манекены были «спасены» с помощью альпинистского снаряжения.

Кроме спасения парашютистов, поисково-спасательные отряды отработали тушение пожара и операцию по спасению постадавших в природной среде, пользуясь водной и специальной техникой.

«Подобные учения имеют высокую практическую значимость. Спасателям важно отработать технику в условиях максимально приближенных к реальности. Мы проводим такие мероприятия регулярно. Все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объёме», — сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Отметим, что во второй половине дня 6 июня на востоке Ленобласти столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Региональное МЧС предупреждает местных жителей о возможных опасностях. В пресс-службе МЧС, напомнили из-за теплой и сухой погоды в регионе возрастет опасность лесных пожаров. По данным на 24 мая, с начала пожароопасного периода на территории Ленобласти произошло 32 лесных пожаров.