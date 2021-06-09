Новый сквер у Дома культуры обустроят в Светогорске

Сквер на пр. Победы благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Администрация Светогорского городского поселения сообщает, что в настоящее время завершен первый этап работ, началась установка опор уличного освещения.

«Светогорское поселение с первых лет реализации национальной программы «Формирование комфортной городской среды» является ее активным участником. Тем самым муниципальное образование привлекает дополнительное финансирование на благоустройство», ― отмечают в Выборгской районной администрации.

Напомним, что в 2019 году в Светогорске открыли скейт-площадку и селфи-зону.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.