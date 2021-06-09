Новый сквер у Дома культуры обустроят в Светогорске

Сквер на пр. Победы благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Администрация Светогорского городского поселения сообщает, что в настоящее время завершен первый этап работ, началась установка опор уличного освещения.
Напомним, что в 2019 году в Светогорске открыли скейт-площадку и селфи-зону.
Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.