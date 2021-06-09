Вчера, 8 июня, в полицию Тосненского района поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что в городе Никольское на заброшенном участке в садоводстве «Лесное-1» обнаружен труп женщины с колото-резаным ранением шеи и левой щеки.

Прибывшие к месту правоохранители установили, что погибшая – 53-летняя жительница Никольского. На этом же участке были задержаны трое подозреваемых: мужчины 34 и 61 года и 49-летняя женщина. Все — неработающие местные жители.

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Всех доставили в отдел полиции. С места преступления изъят нож. Возбуждено уголовное дело.