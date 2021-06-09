В Подпорожском районе обнаружили странный объект из высаженных по кругу деревьев

Недалеко от деревни Гонгиничи в Ленобласти местные энтузиасты обнаружили на карте загадочный круг, очерченный живыми деревьями. Первое обследование показало, что круг образован очень давно.

Фото: портал "Свирские берега" Фото: портал "Свирские берега"

Информацией о странной находке поделился краевед и писатель Пётр Васильев на портале «Свирские берега»:

«Мы оказались на пороге нового открытия. Благодаря снимкам с высоты удалось обнаружить возле Гонгиничей загадочный круг, очерченный живыми деревьями. Первое обследование показало, что круг образован очень давно из обработанных камней и, вероятно, является древним святилищем».

Также он отметил, что о загадочной находке уже сообщили археологам и установили фотоловушки. Ко Дню России энтузиасты собираются провести там субботник, чтобы очистить уникальный объект от кустарников, а камни расчистить ото мха. Таким образом памятник станет более отчетливым.