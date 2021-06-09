Парк «Монрепо» поделился забавными кадрами не успевших облинять белок

Из-за холодной весны грызуны не успели до конца облинять. Теперь цветастые зверьки выглядят совсем забавно.

Кадрами белок, не успевших обновить свой покров, поделились в группе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО».

Фото: парк Монрепо Фото: парк Монрепо Фото: парк Монрепо

Холодная весна оттянула начало линьки белок. Да и появление бельчат также не способствует обновлению шубки, поэтому мамы-белки сейчас выглядят трогательно и забавно — рыжие в серых подпалинах и с куцыми хвостами.