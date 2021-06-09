В центр «Велес» на попечение попали осиротевшие ежата

Центр «Велес» поделился кадрами четырех маленьких ежат, гнездо которых было разорено. Как отмечают волонтеры, с началом дачного сезона это очень частая практика.

Волонтеры, работающие в «Велесе» уверены — причиной разорения гнезда стали дачники, которые расчищали свой участок. На данный момент это первый зафиксированный случай разорения гнезда с ежами за сезон.

«Рано или поздно — это должно было произойти. К нам доставили первых ежат в этом году. Как правило, они у нас появляются после разорения гнезда ежей: либо дачники расчищали территорию своего участка, либо собаки находят и вскрывают гнездо», — отмечают в «Велесе».