Чаще всего туристы предпочитают селиться в «двушках», «однушках» и студиях.

В преддверии матчей Евро-2020, которые будут проходить в Северной столице с 11 июня по 11 июля, в городе резко подорожали квартиры – в частности, те, которые сдаются посуточно. Об этом пишут «Невские Новости».

Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин, дело не только в чемпионате, но и в наступлении летнего сезона, когда в Петербург и так приезжает большое число туристов. Как итог – со второй половины мая спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также студии, вырос на 33,1 %.

Вокруг трехкомнатных квартир наблюдается меньше ажиотажа – интерес путешественников к ним увеличился всего на 15,7 %.