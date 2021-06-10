«Умерший» владелец квартиры вернулся из Англии и потребовал вернуть ему права на жилье «в связи с тем, что он жив».

В четверг, 10 июня, Приморский суд Санкт-Петербурга провел заседание, на котором «умерший» владелец квартиры просил вернуть ему законные права на жилье. Петербуржец лишился своей квартиры когда жил в Великобритании. Мужчину объявили умершим и сняли с регистрационного учета. Жилье досталось петербурженке.

«Умерший» владелец квартиры вернулся из Англии и потребовал вернуть ему права на жилье «в связи с тем, что он жив». Суд удовлетворил требования истца. Жилье вернется к законному владельцу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.