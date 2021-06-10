В России крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Отмечается, что в регионах в этом случае станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки.

Работу крупных торговых сетей в ночное время и выходные могут ограничить. Соответствующее предложение глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину.

По словам Кутепова, товары от небольших производителей практически не могут попасть на полки в крупных торговых сетях. Кроме того, ритейлеры играют ведущую роль в регионах России, что усугубляет ситуацию на рынке, сообщают Известия.

Поэтому в Совфеде задумались о закрытии крупных магазинов на выходные и в ночное время. Авторы инициативы убеждены, что эта мера позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между малым, средним и крупным бизнесом.

Кроме того, отмечается, что в регионах в этом случае станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки.

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При этом ряд экспертов считает, что это предложение вообще не согласуется с рыночной экономикой. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что предприятиям следует самостоятельно устанавливать рабочее время, а директивные решения здесь категорически неуместны.