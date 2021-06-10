Экспортеров из Ленобласти приглашают за парты

До конца 2021 года в Ленобласти пройдет 12 обучающих семинаров в Школе экспорта РЭЦ.

Занятия в рамках программы Школы экспорта РЭЦ проводятся для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. Семинары пройдут в Кировске, Тосно, Всеволожске, Выборге.

«Предприниматели могут пройти целый курс или получить знания по отдельным темам. Школа работает уже третий год и выпускает ежегодно около 100 предпринимателей. Полученные знания помогли им оценить свой экспортный потенциал и стали стимулом к его развитию», – прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Ленинградской области Ольга Скороходова.

Организаторами обучения являются Центр поддержки экспорта Ленинградской области и Фонд содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области (ФОНД СИРИКОЭЛО).

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Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.