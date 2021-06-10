Тысячи детей из малообеспеченных семей и ресурсных центров стали зрителями двухчасового развлекательного представления.

Сегодня, 10 июня, в Санкт-Петербурге провели праздник для детей со всей Ленинградской области. 1300 ребят из малообеспеченных семей и ресурсных центров стали зрителями двухчасового развлекательного представления на Фонтанке.

Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина

На арене цирка выступал коллектив итальянского цирка Togni — это воздушные гимнасты, акробаты, фокусники, дрессировщики и клоуны. Представление и дорога были организованы для детей бесплатно в рамках акции «Цирк — детям села». Всероссийская акция будет действовать всё лето — маленькие жители 200 сел и райцентров по всей стране смогут посетить представления.