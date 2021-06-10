Первые подберезовики и подосиновики: жители Ленобласти похвастались “грибным уловом”

Автор: Гузель Галимова
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Фотографии подберезовиков и подосиновиков любители “тихой охоты” опубликовали в паблике «Грибы и грибники» во «ВКонтакте». 

Найти их удалось в Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти.

Первые подберезовики и подосиновики: жители Ленобласти похвастались “грибным уловом” Ломоносовский район, Ленобласть, грибы, грибники, Волосовский район
Первые подберезовики и подосиновики: жители Ленобласти похвастались “грибным уловом” Ломоносовский район, Ленобласть, грибы, грибники, Волосовский район
Первые подберезовики и подосиновики: жители Ленобласти похвастались “грибным уловом” Ломоносовский район, Ленобласть, грибы, грибники, Волосовский район
Первые подберезовики и подосиновики: жители Ленобласти похвастались “грибным уловом” Ломоносовский район, Ленобласть, грибы, грибники, Волосовский район

Источник: паблик «Грибы и грибники СПб» в Вк

Ранее мы сообщали, что Ленобласть вошла в тройку самых грибных регионов России. 47 регион уступил в рейтинге только Карелии, которая заняла первое место.

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