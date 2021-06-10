В четверг, 10 июня стало известно об окончании работ по соединению российской и германской частей газопровода «Северный поток -2».

Так, в пятницу, 4 июня была закончена трубоукладка, а сегодня, 10 июня, соединили трубы с российской и германской стороны – этот процесс называется нахлестом.

«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — сообщают представители «Северного потока-2».