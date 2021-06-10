Специалисты закончили работы на морском участке «Северного потока — 2»

Автор: Анастасия Щербакова
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В четверг, 10 июня стало известно об окончании работ по соединению российской и германской частей газопровода «Северный поток -2».

Так, в пятницу, 4 июня была закончена трубоукладка, а сегодня, 10 июня, соединили трубы с российской и германской стороны – этот процесс называется нахлестом.

«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — сообщают представители «Северного потока-2».
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