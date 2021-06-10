Через Выборгский и Приозерский районы пройдет новый туристический маршрут

В Ленобласти открылся туристический маршрут по местам, связанным с деятельностью Александра Суворова и Петра I.
Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти. Новый маршрут позволит туристам побывать в Выборгском и Приозерском районах, посетить Выборгский замок, Петровскую горку и музей-крепость Корела.
Также небольшое приключение включит себя экскурсию на каналы в Шлиссельбурге, которые были построены при Петре I. Ключевым местом маршрута станут офицерские казармы Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге, которыми командовал русский военачальник Александр Суворов.
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