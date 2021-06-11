В Суоранде обокрали часовню – подозреваемый в краже задержан в Янино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, около полудня 10 июня в полицию Всеволожского района обратился священник храма-часовни святой Мариамны, расположенного в деревне Суоранда.

Суоранде
Фото: mariamne.ru

Придя к месту служения, он обнаружил, что окно часовни разбито, а из ящика для пожертвований пропали деньги в неизвестном количестве. Подозреваемый задержан – им оказался 31-летний житель Янино.

Установлено, что ранее он был дважды судим, в том числе и за кражу. Возбуждено уголовное дело.

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11.06.2021 92
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