Чудеса на виражах: моноколесный доставщик пиццы с легкостью обгонял автомобили

Автор: Александр Селиванов
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Максимально быстрый курьер был замечен на дорогах Санкт-Петербурга.

В Северной столице появился свой Флэш. Парень доставляет пиццу на моноколесе, при этом с легкостью обгоняя автомобили, которые едут 60 км/ч.

Комментаторы отмечают, что с такой скоростью доставки пицца всегда будет горячей, но в тоже время переживают за сохранность самого курьера.

В тоже время в Санкт-Петербурге введены новые правила для электросамокатов.

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10.06.2021 130
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