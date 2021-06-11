Чудеса на виражах: моноколесный доставщик пиццы с легкостью обгонял автомобили

Максимально быстрый курьер был замечен на дорогах Санкт-Петербурга.
В Северной столице появился свой Флэш. Парень доставляет пиццу на моноколесе, при этом с легкостью обгоняя автомобили, которые едут 60 км/ч.
Комментаторы отмечают, что с такой скоростью доставки пицца всегда будет горячей, но в тоже время переживают за сохранность самого курьера.
В тоже время в Санкт-Петербурге введены новые правила для электросамокатов.
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10.06.2021 130