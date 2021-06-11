В МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

В ведомстве указали на необходимость найти последующие решения, которые развеют связанные с проектом опасения.

Решение Вашингтона о приостановлении действия части санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» было важным, однако теперь необходимо найти решения, которые развеют связанные с проектом опасения. Такое заявление сделал политический директор Министерства иностранных дел Германии Йенc Плётнер.

— Решение администрации США … в отношении «Северного потока — 2» было важным. Теперь у нас есть возможность в партнёрстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые развеяли бы связанные с ним опасения, — заявил дипломат в интервью РИА Новости, отметив, что среди таких вопросов, в том числе и транзит газа через территорию Украины.