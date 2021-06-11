Метрополитен Петербурга будет работать в ночь с 21 на 22 июня

Из-за позднего окончания футбольных матчей на стадионе «Газпром Арена» в рамках «Евро-2020» в ночь с 21 на 22 июня метро будет работать без ночного технологического перерыва.

Пассажиры смогут спуститься в метро через большинство вестибюлей. Не будут работать: вестибюль 1 «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинский проспект», вестибюль 2 «Площадь Ленина», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 1 «Московская», вестибюль 2 «Невский проспект», вестибюль 2 «Проспект Славы», вестибюля 1 «Дунайская», вестибюли «Площадь Александра», Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

Также 22 июня в период с 02:00 до 04:30 бесконтактные и интернет-платежи работать не будут. В кассах метрополитена можно будет расплатиться наличными. Проход на станции будет производиться по проездным, картам и жетонам. В ночь с 12 на 13 июня метрополитен будет работать в круглосуточном режиме.