Житель Петербурга держал нарколабораторию не один — в этом ему помогли институтский товарищ и фитнес-тренер.

В Ленобласти была обнаружена подпольная нарколаборатория, которую держали трое петербуржцев. Организатор привлек к незаконному синтезу наркотических веществ своего институтского товарища и фитнес-тренера. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые решили заняться наркобизнесом в 2016 году. Организовав нарколабораторию в частном двухэтажном доме в Ленинградской области, где и поставив высокотехнологичное оборудование, троица начала синтезировать метадон. Запрещенные вещества сбывали через теневой Интернет и тайники-закладки.

Правоохранителями было изъято 73 кг метадона. Суд рассмотрит дело подпольных наркоторговцев.