Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых  

Банк России по итогам заседания совета директоров вновь повысил ключевую ставку. В этот раз на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экспертов, в профессиональной среде ожидалось, что регулятор пойдет на этот шаг на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая).

Повышение ключевой ставки началось весной 2021 года из-за быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции, которая в марте достигла пика в 5,8%.

В первый раз ставка была повышена на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых. В апреле инфляция немного замедлилась – до 5,5%, хотя в Центробанке отмечали, что замедление временное. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный показатель, увеличив ее на 0,5 процентного пункта – до 5% годовых.