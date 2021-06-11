Законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму

Группа депутатов Государственной думы во главе с вице-спикером Петром Толстым в пятницу, 11 июня, внесла законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Об этом написал Толстой в своем Telegram-канале.

— Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка России, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, — поделился вице-спикер.

Кроме того, парламентарии предлагают наделить детей, рожденных суррогатными матерями на территории России, российским гражданством по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Предложенные законопроектом изменения будут внесены в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».