Устранять последствия детской шалости с момента работы фонтана приходится уже четвертый раз.

Декоративный фонтан Кировска стал жертвой детских нападок. Ребята засорили решетку фонтана, забросав щебень и камни сквозь отверстия решетки. Устранять последствия детской шалости с момента работы фонтана приходится уже четвертый раз.

Фото: администрация МО Кировск Фото: администрация МО Кировск Фото: администрация МО Кировск

Сотрудники обслуживающей организации прочистили резервуар и достали весь мусор. Причем среди камней обнаружилась даже детская лопатка. Для предотвращения таких ситуаций подрядчику предложено установить сетки с мелкими ячейками, которые уберегут насосы от засоров.

Подрядчик рассказал, что такая проблема есть и в других городах. Причем страдают не только «закрытые», но и «открытые» фонтаны.