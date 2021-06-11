Жители поселка Кивеннапа просят решить их «проблемы»

Жители ЖК «Кивеннапа Север» оказались в несуразной ситуации.

Жители поселка написали в Инстаграм Александра Дрозденко. Они просят решить губернатора проблемы комплексно. Однако они забывают, что они сами являются частными собственниками и комплексные проблемы в состоянии решить сами.

Жителей поселка не устраивают, плохое состояние дорог, электросетей и других коммуникаций. Надо отметить, что если один собственник взаимодействует с другим собственником, и его что-то не устраивает – он идёт в суд. Именно это, и надо было сделать давным давно.

— Повторю нашу позицию: частным собственникам сетей и дорог предложено все передать в муниципальную собственность, для того, чтобы можно было содержать и ремонтировать за счёт субсидий. Они тянут с передачей. Обязать их мы не можем – это их собственность, — в очередной раз разъяснил губернатор.

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По словам губернатора, в прокуратуру уже направлено обращение по факту действий собственников сетей.